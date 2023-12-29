Национализация объектов недвижимости украинских олигархов продолжится в 2024 году

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что эффективность крымского бизнеса будет только повышаться, когда национализированные объекты окажутся в руках новых владельцев-россиян.
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