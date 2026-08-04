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The Bond-Salesman-In-Chief Has Fired The First Shot Of The Capital Market War That Follows The Trade War

The Bond-Salesman-In-Chief Has Fired The First Shot Of The Capital Market War That Follows The Trade War By Benjamin Picton, senior market strategist at Rabobank US equity markets approached record highs yesterday as traders basked in the afterglow of Donald Trump’s decision to (again) call off Iran strikes in favor of diplomatic efforts.

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