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«Каземиро умеет отбирать мяч, но не знает, что с ним делать дальше. Таких игроков в бразильском футболе быть не должно». Пинтиньо об игре опорника

«Каземиро умеет отбирать мяч, но не знает, что с ним делать дальше. Таких игроков в бразильском футболе быть не должно». Пинтиньо об игре опорника

– Что вы думаете о составе Бразилии на Кубок Америки? Тренер Доривал Жуниор включил в команду молодых игроков, в то же время нет некоторых известных имен, например, Каземиро.

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