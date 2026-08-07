Rheinmetall: не можете сами – мы вам продадим

Юрий Ильинов

В ожидании полёта: эксперт назвал слабое место Су-75 Checkmate Разработчик МиГ-41 объяснил проблему истребителя Су-75, известного как «Шах и мат». Истребителю может не хватить управляемости, считает специалист. Инженер ОКБ имени А. И. Микояна Николай Чикунов поставил под сомнение аэродинамическую схему перспективного Су-75 Checkmate. По мнению конструктора, выбранная компоновка способна осложнить управление самолётом в одном из важнейших режимов полёта. Возникли вопросы к аэродинамике Чикунов изложил свои выводы в статье, оказавшейся в распоряжении «Первого технического». Специалист считает, что создатели самолёта использовали необычную схему органов управления. По его оценке, именно это решение способно создать сложности при балансировке машины. Особенно это касается управления самолётом в продольном канале во время полёта. «Этому самолёту практически нечем балансироваться, а тем более управляться в продольном канале (или, иначе говоря, в канале тангажа)», — заявил инженер-конструктор Николай Чикунов. Аналогов практически нет Конструктор отметил, что подобная аэродинамическая схема практически отсутствует среди современных боевых самолётов. По его мнению, это увеличивает технические риски проекта. Чикунов считает, что использование отклоняемого вектора тяги вместе с цельноповоротным вертикальным оперением окажется недостаточным. Эти решения, по его оценке, не смогут полностью заменить традиционные аэродинамические органы управления. «Подобная компоновка практически не имеет аналогов среди современных боевых самолётов», — подчеркнул специалист. Первый полёт пока не состоялся Ранее начальник лётной службы компании «Сухой» Сергей Богдан заявлял, что первый полёт Су-75 может состояться в начале 2026 года. Однако к началу августа официальной информации о проведении первого испытательного полёта опубликовано не было. При этом представители разработчика ранее отмечали, что программа испытаний нового самолёта займёт несколько лет. Несмотря на дискуссии вокруг конструкции, проект Су-75 остаётся одним из ожидаемых российских авиационных проектов. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее сообщал, что интерес к самолёту сохраняют потенциальные заказчики из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Также ранее заявлялось, что серийное производство Су-75 Checkmate планируется развивать при участии Белоруссии. первый опытный образец истребителя Checkmate планировали создать ещё до конца 2025 года,