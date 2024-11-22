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Defense One: От ракеты «Орешник» будет очень сложно защищаться

Defense One: От ракеты «Орешник» будет очень сложно защищаться

Баллистическая ракета «Орешник», запущенная по территории Украины, вероятно, оснащена боеголовкой с разделяющейся головной частью индивидуального наведения, сообщил директор проекта противоракетной обороны в Центра стратегических и международных исследований Том Карако.

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