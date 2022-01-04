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MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров

MW: Алжир может отказаться от импорта российских истребителей Су-35 из-за бортовых радаров

Вашингтон, 4 января. Власти Алжира могут отказаться от приобретения партии российских истребителей Су-35 поколения 4++, так как имеют претензии к бортовой электронике самолетов, предполагают авторы американского издания издание Military Watch (MW).

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