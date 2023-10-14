В посольстве Ирана опровергли информацию, что Роналду грозит 99 ударов плетью

Посольство Ирана в Испании прокомментировало информацию о телесном наказании, которое грозило форварду сборной Португалии и саудовского “Аль-Насра” Криштиану Роналду за поцелуй с иранской художницей Фатимой Хамами.
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