Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Венецией», «Милан» и «Интер» проведут матчи в воскресенье

«Рома» примет «Венецию» в 37-м туре итальянской Серии А. В воскресенье «Наполи» сыграет дома с «Дженоа», «Милан» – с «Аталантой», «Интер» встретится в гостях с «Кальяри».

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