БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В России опубликовали полные показания свидетеля Каунасского еврейского погрома в Литве

В России опубликовали полные показания свидетеля Каунасского еврейского погрома в Литве

  80 лет назад, 30 июня 1941 года, в литовском Каунасе завершился один из самых жестоких еврейских погромов.

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Антон
Фашистами были, фашистами и остались
СанСаныч Демченко
Это надо было публиковать сразу же..а не играть в :дружбу народов: и не :накачивать: ТАКИХ :друзей: ништяками за счёт РСФСР...в ущерб своему же народу..Теперь -поздно...создан имидж страны -агрессора в мире..Великий Сталин-поставлен на одну доску с Шикельгрубером..Слишком поздно..Увы..ИМХО
Лирина Полесская (Вяткина)
Литовцы еще раз показали, до КАКОЙ степени может быть ничтожен человек !

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