В России опубликовали полные показания свидетеля Каунасского еврейского погрома в Литве

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаВ России опубликовали полные показания свидетеля Каунасского еврейского погрома в Литве 80 лет назад, 30 июня 1941 года, в литовском Каунасе завершился один из самых жестоких еврейских погромов.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААнтонФашистами были, фашистами и осталисьСанСаныч ДемченкоЭто надо было публиковать сразу же..а не играть в :дружбу народов: и не :накачивать: ТАКИХ :друзей: ништяками за счёт РСФСР...в ущерб своему же народу..Теперь -поздно...создан имидж страны -агрессора в мире..Великий Сталин-поставлен на одну доску с Шикельгрубером..Слишком поздно..Увы..ИМХОЛирина Полесская (Вяткина)Литовцы еще раз показали, до КАКОЙ степени может быть ничтожен человек !Комментировать
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