Полиция Владивостока проводит проверку по факту осквернения памятника разведчику Рихарду Зорге. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте Столетия Владивостока неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге.