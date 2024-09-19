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Полиция Владивостока проводит проверку по факту осквернения памятника разведчику Рихарду Зорге

Полиция Владивостока проводит проверку по факту осквернения памятника разведчику Рихарду Зорге

Полиция Владивостока проводит проверку по факту осквернения памятника разведчику Рихарду Зорге. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте Столетия Владивостока неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Этого скота нужно осудить за вандализм по полной программе! А там его научат, как Родину любить!!!!
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17 час.

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