На "Пантере" против МиГов. История американского аса

﻿﻿Ройс Уильямс и Пантеры История летчика ВМС США Э. Ройса Уильямса, который стал единственным пилотом, сбившим в одном бою четыре советских МиГ-15 (данные из рассекреченных советских архивов подтвердили сбитые МиГи, в то время как ВМС США отказались подтвердить эти победы) 18 ноября 1952 года Ройс Уильямс стал самым успешным пилотом-носителем ВМС США и самым успешным пилотом ВМС США во время Корейской войны.