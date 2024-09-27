Из-за стройки ливневки на год закроют улицу в Калининском районе Новосибирска

Перекрытие улицы Кочубея будут вводить поэтапно в связи со строительством ливневой канализации. Как сообщают в мэрии Новосибирска, схемы организации дорожного движения с объездами перекрытых участков по дорогам общего пользования уже согласованы.
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