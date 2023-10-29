Движение по ряду улиц Московского района Петербурга ограничат до середины лета

Ограничения и перекрытия связаны со строительством транспортной развязки. Государственная административно-техническая инспекция Петербурга обнародовала актуальные дорожные ограничения с 30 октября в Московском районе в связи с работами по строительству транспортной развязки.
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