Когда-то "второй хлеб" в полноценных деревенских хозяйствах выращивался буквально сотками, чтобы обеспечить всю семью вкупе с городскими родственниками

Фото: ogorod.ru / Екатерина Горбаченок Было время, когда «второй хлеб» полноценного сельского хозяйства выращивался буквально на сотнях гектаров земли, обеспечивая пропитанием всю семью, а также родственников в городе.
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