Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникам

Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникам

Российские военные передали очередной гуманитарный груз жителям Сирии, сообщает Минобороны России. Помощь для школьников населенного пункта Диабия в провинции Риф-Дамаск доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС).

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