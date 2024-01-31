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Марьинский вестник

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Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Автобусы обслуживают почти 120 маршрутов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в 2023 году.

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