Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

Автобусы обслуживают почти 120 маршрутов Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе Центра по производству электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в 2023 году.
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