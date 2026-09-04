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"Лебедев, прими меры". Экс-возлюбленную миллионера Елену Перминову раскритиковали за "полуголую" вечеринку с их детьми

"Лебедев, прими меры". Экс-возлюбленную миллионера Елену Перминову раскритиковали за "полуголую" вечеринку с их детьми

Бывшую возлюбленную миллионера Александра Лебедева, модель Елену Перминову, раскритиковали за то, что она привела их детей на вечеринку с участием девушек в откровенных нарядах.

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