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Хачанов обыграл Бонзи и вышел в 1/8 US Open

Хачанов обыграл Бонзи и вышел в 1/8 US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвёртый круг US Open 2026. В третьем круге он победил француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

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