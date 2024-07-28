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Царьград

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Машков анекдотом описал сбежавшую "интеллигенцию". И напомнил о послании России миру

Машков анекдотом описал сбежавшую "интеллигенцию". И напомнил о послании России миру

Не раз и не два обсуждалась тема сбежавших из страны любимцев публики после начала СВО. Многие граждане с удивлением узнали о предательстве некогда уважаемых артистов.

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