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Основательницу «Дождя»* Синдееву** заочно арестовали

Московский суд вынес решение о заочном аресте председателя совета директоров телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) Натальи Синдеевой** (признана иноагентом в РФ) в рамках дела, связанного с деятельностью нежелательной организации.

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