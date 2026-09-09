Основательницу «Дождя»* Синдееву** заочно арестовали

Московский суд вынес решение о заочном аресте председателя совета директоров телеканала «Дождь»* (признан СМИ-иноагентом) Натальи Синдеевой** (признана иноагентом в РФ) в рамках дела, связанного с деятельностью нежелательной организации.
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