Полиция смогла опознать останки школьницы, сбежавшей из дома 49 лет назад

В США идентифицировали останки школьницы, пропавшей после побега из дома 49 лет назад. Об этом сообщает журнал People.
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