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Путин выбрал нового президента США. Решил - пусть будет Байден

Путин выбрал нового президента США. Решил - пусть будет Байден

Понятное дело, что всё это не всерьёз. Хотя, как говорят, "в каждой шутке есть доля шутки". Вот, мы потешаемся над "Дементным Джо", а ведь никто другой не приложил столько сил и энергии для развала США, как этот человек.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
А в спортлото не пробовали обращаться
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7 час.
Ваша Светлость
Троллинг Путина вполне в тему, он, фактически, ставит деда-самохода в позицию заранее виноватого, ведь раз Путин, типа похвалил дедушку дементного, значит тот стопудовый запутинец!:)))
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4 час.
Александр Батт
Вот так одним словом вздыбил всех. Мощный и изящный прием.
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2 час.

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