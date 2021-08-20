Четверть горожан и 90% сельчан Казахстана оказались не обеспечены очисткой сточных вод

Алматы. 20 августа. КазТАГ - Валентина Владимирская. Только 77,5% городского и 9,5% сельского населения Казахстана планируется обеспечить очисткой сточных вод по итогам 2021 года, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития.