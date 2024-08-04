Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы»

Сын Дональда Трампа заявил о желании Харрис получить голоса мигрантов на выборах Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший заявил о разрушительной миграционной политике вице-президента США Камалы Харрис.
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