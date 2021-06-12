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Экс-советник Путина обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Экс-советник Путина обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Сергей Глазьев высказался о повышении ключевой ставки Центробанк лишает большинство производственных предприятий России доступа к кредиту, тем самым подыгрывает руководству США и вынуждает корпорации брать инвестиционные займы у иностранных банков.

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