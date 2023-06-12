Сила в правде

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Чем Украина будет расплачиваться за западную «помощь»

Чем Украина будет расплачиваться за западную «помощь»

Как известно, все войны так или иначе заканчиваются, и их участники на фронте и в тылу, а также просто симпатизирующие одной из сторон, мечтают о мире, пытаются представить, как он будет выглядеть — естественно, при положительном для них исходе.

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