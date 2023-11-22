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Военное обозрение

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Американский репортёр обратил внимание на участившиеся жалобы Зеленского в отношении стран Запада

Американский репортёр обратил внимание на участившиеся жалобы Зеленского в отношении стран Запада

Эксперты подсчитали, что число интервью с президентом Украины в западных СМИ с начала 2023 года сократились как минимум на 50 процентов.

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