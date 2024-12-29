📹❗️Противник опубликовал первое видео объективного контроля применения многоразового тяжелого FPV-коптера-перехватчика, оснащённого дробовиком для противодействия нашим дронам.
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📹❗️Противник опубликовал первое видео объективного контроля применения многоразового тяжелого FPV-коптера-перехватчика, оснащённого дробовиком для противодействия нашим дронам.