Герои тура РПЛ: монстр из «Спартака», хоть что-то приятное в «Зените», новый перспективный вратарь

И защитник, о котором вы не слышали. Сборная 21-го тура фэнтези-турнира РПЛ. Вот почему она такая: ● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый); ● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса’‘; ● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих.