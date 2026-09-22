Профессор Гильденскиольд назвал курение и стресс причинами ранней седины

Курение, стресс, нехватка витаминов и гормональные изменения способны ускорить появление седых волос, сообщил профессор Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.
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