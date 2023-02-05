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За сутки в Челябинской области выявили 113 случаев заражения ковидом

За сутки в Челябинской области выявили 113 случаев заражения ковидом

Скончался от вируса один южноуралец. В ежедневной статистике областного минздрава с каждым днем увеличивается разрыв в цифрах, касающихся заболевших и победивших болезнь.

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