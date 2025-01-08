JPMorgan возвращает сотрудников в офисы на пятидневку

Американский банковский гигант JPMorgan Chase & Co. готовится рекомендовать всем своим сотрудникам вернуться в офис на пятидневку, положив конец гибридному варианту работы для тысяч сотрудников и вернувшись к политике полной посещаемости офисов, действовавшей до пандемии.
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