JPMorgan возвращает сотрудников в офисы на пятидневку

Американский банковский гигант JPMorgan Chase & Co. готовится рекомендовать всем своим сотрудникам вернуться в офис на пятидневку, положив конец гибридному варианту работы для тысяч сотрудников и вернувшись к политике полной посещаемости офисов, действовавшей до пандемии.