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Куда уйдут 15 миллиардов рублей, выделенных на возрождение автопрома России

Куда уйдут 15 миллиардов рублей, выделенных на возрождение автопрома России

Правительство РФ выделяет 15 млрд. рублей на финансирование производства автомобильных компонентов. Можно ли расценивать этот шаг как попытку организовать, наконец, технологический прорыв для нашей запущенной автомобильной отрасли? Портал «АвтоВзгляд» делится своими сомнениями.

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Комментарии
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КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Да,да. Где то это мы уже слышали. Году эдак в 2008,2009. Ага тогда тоже миллиарды выделяли. Автоваз родил весту. А сейчас москвич 6. Тупиковая ветвь развития. Пусть уж лучше китайцы рулят в этой теме а мы будем увеличивать локализацию сборки ну как обычно.)
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