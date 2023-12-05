Куда уйдут 15 миллиардов рублей, выделенных на возрождение автопрома России

КТ

КИРИЛЛ Трифонов

Да,да. Где то это мы уже слышали. Году эдак в 2008,2009. Ага тогда тоже миллиарды выделяли. Автоваз родил весту. А сейчас москвич 6. Тупиковая ветвь развития. Пусть уж лучше китайцы рулят в этой теме а мы будем увеличивать локализацию сборки ну как обычно.)