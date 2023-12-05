Куда уйдут 15 миллиардов рублей, выделенных на возрождение автопрома России

Правительство РФ выделяет 15 млрд. рублей на финансирование производства автомобильных компонентов. Можно ли расценивать этот шаг как попытку организовать, наконец, технологический прорыв для нашей запущенной автомобильной отрасли? Портал «АвтоВзгляд» делится своими сомнениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии