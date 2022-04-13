В Лухском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ложного доноса

В пункт полиции № 14 города Лух обратилась за помощью 46-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила о том, что ей якобы угрожал местный житель.
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