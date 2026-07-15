17-летняя Анна Пересильд запустила собственный бренд одежды

Анна Пересильд запустила свой бренд одежды под одноимённым названием ANKA PERESILD. В соцсетях 17-летняя актриса представила рекламный ролик со своим участием и показала первые образы из дебютной коллекции.
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