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Экс-директор «Спартака» Мележиков: «Не верю в прямое участие Промеса в наркотрафике. Квинси мне говорил: «Босс, я чист. Готов поехать в Голландию и доказать невиновность»

– Тогда против парня было одно уголовное дело – за поножовщину. Позже всплыла история с контрабандой наркотиков.

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