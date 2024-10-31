Скандал с хиджабами: Кадыров против. Но и остальные не сдаются. Закон и право пора заставить уважать

Aнатолий Райков

Мы знали что такое платоническая любовь и мы этим дорожили.Это для нас красота что то стоила,да мы умели ценить красоту,не то что сейчас.На фото я с Машей,так мы выглядели в молодости,трудно поверить,мне за 17,ей чуть более 15-и лет.Не надо закрывать красоту всякими тряпками.Это мусульмане единоличники прячут всю красоту грязными тряпками.Всё что перечислено и паранджа,имеют другое значение,так же как и верёвка на голове арабов.