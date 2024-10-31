Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Скандал с хиджабами: Кадыров против. Но и остальные не сдаются. Закон и право пора заставить уважать

Скандал с хиджабами: Кадыров против. Но и остальные не сдаются. Закон и право пора заставить уважать

ФОТО: BOSNIAN/SHUTTERSTOCK.COM Внезапно всколыхнулось общество после запрета хиджаба в школах Владимирской области.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Мы знали что такое платоническая любовь и мы этим дорожили.Это для нас красота что то стоила,да мы умели ценить красоту,не то что сейчас.На фото я с Машей,так мы выглядели в молодости,трудно поверить,мне за 17,ей чуть более 15-и лет.Не надо закрывать красоту всякими тряпками.Это мусульмане единоличники прячут всю красоту грязными тряпками.Всё что перечислено и паранджа,имеют другое значение,так же как и верёвка на голове арабов.
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14 час.
LD
Leon Dan
Один человек не может быть против целого народа. Поворчит и перестанет.
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12 час.
Александр Зиборов
В некоторых республиках живут по законам шариата! В той же Чечне Кадыров не раз обосновывал свои действия, решения и указы шариатом. С себя Кадырову и кадыровым нужно начинать! Они идут против российских законов, нередко - открыто!
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10 час.

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