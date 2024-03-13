🥳 Президенту России доверяют 87% жителей Крыма Доверие Президенту РФ: • 87% опрошенных доверяют Президенту России; • 9% опрошенных не доверяют; • 4% затруднились ответить.
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🥳 Президенту России доверяют 87% жителей Крыма Доверие Президенту РФ: • 87% опрошенных доверяют Президенту России; • 9% опрошенных не доверяют; • 4% затруднились ответить.