Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Тульской области сохраняется опасность беспилотников

В Тульской области сохраняется опасность беспилотников

Дмитрий Миляев напомнил тулякам, что в регионе сохраняется опасность беспилотников. Он отметил, что подразделения ПВО Минобороны России держат на контроле ситуацию в воздушном пространстве Тульской области.

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