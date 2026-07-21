В Тульской области сохраняется опасность беспилотников

Дмитрий Миляев напомнил тулякам, что в регионе сохраняется опасность беспилотников. Он отметил, что подразделения ПВО Минобороны России держат на контроле ситуацию в воздушном пространстве Тульской области.
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