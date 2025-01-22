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Мода и Шоу-бизнес

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«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с тысячами россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад…

«Меня ищут. У меня есть сын» Что происходит с тысячами россиян в Судже — курском городе, который почти полгода назад…

В оккупированных украинскими войсками Судже и Суджанском районе находятся несколько тысяч россиян. Практически никому из них не удается выехать с захваченной территории, лишь малая часть после августовского вторжения смогла покинуть Суджу через Украину.

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