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Царьград

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Русские войска ударили по ключевым военным объектам и фабрикам Украины

Русские войска ударили по ключевым военным объектам и фабрикам Украины

Министерство обороны России сообщило о ночной атаке русской армии на центральную базу вооружения ВСУ и украинские оборонные предприятия, занятые производством беспилотников.

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