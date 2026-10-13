Преждевременная менопауза

Ранняя менопауза перестает быть редкостью. Об этом предупредили врачи. Россиянки все чаще сталкиваются с симптомами угасания репродуктивной функции в возрасте 35-36 лет из-за хронического стресса, недосыпа, сменного графика работы, некачественной еды и вредных привычек.