Опавшие листья на участке — это не мусор, а бесплатное удобрение и укрытие для почвы. Сгребать их в мешки и вывозить стоит только в двух случаях: если деревья болели грибковыми или бактериальными инфекциями (парша, монилиоз, антракноз) или если листва засыпала газон плотным слоем, под которым трава задыхается и выпревает.
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