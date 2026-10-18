Опавшие листья на участке — это не мусор, а бесплатное удобрение и укрытие для почвы. Сгребать их в мешки и вывозить стоит только в двух случаях: если деревья болели грибковыми или бактериальными инфекциями (парша, монилиоз, антракноз) или если листва засыпала газон плотным слоем, под которым трава задыхается и выпревает.