Бермудский треугольник: конец мистики и триумф науки Ирина ВальковаБермудский треугольник — это один из самых загадочных регионов планеты, который на протяжении многих десятилетий был окружён ореолом тайны и мистики.
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