Кишечная палочка в бургерах и санкции против России: новости 6 августа

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Эксперты Роскачества выявили бактерии группы кишечных палочек в продукции пяти компаний, Великобритания расширила санкционный список против России, в третий раз за 10 месяцев обокрали музей экс-президента Франции Жака Ширака, а также сорванный силовиками теракт на объекте Росгвардии в Приморье.