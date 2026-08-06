Кишечная палочка в бургерах и санкции против России: новости 6 августа

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Эксперты Роскачества выявили бактерии группы кишечных палочек в продукции пяти компаний, Великобритания расширила санкционный список против России, в третий раз за 10 месяцев обокрали музей экс-президента Франции Жака Ширака, а также сорванный силовиками теракт на объекте Росгвардии в Приморье.
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