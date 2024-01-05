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Плен - это героизм , достойный торжественной встречи?

Плен - это героизм , достойный торжественной встречи?

Может быть, я не прав. Скорее всего -я не прав. Но почему меня царапают все эти ТОРЖЕСТВЕННЫЕ встречи обмененных пленных - то есть наших.

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Комментарии
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Boris Borisov
ВЫ совсем не поняли , то , что написано !И со своим выводом явно поспешили.
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3 час.
Михаил Васильев
А где Вы услышали про заградотряды?
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Никто  в  репортажах  о  вернувшихся из  плена   не  говорит  ,  что  они  герои  ! Возврат  пленных  и  хорошее  к  ним  отношение  -это  гуманизм  государства...В  этом  смысл  репортажей...Автор  статьи  врет  ,  что  пленных  героизируют... Их  жалеют...
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2 час.

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