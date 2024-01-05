Может быть, я не прав. Скорее всего -я не прав. Но почему меня царапают все эти ТОРЖЕСТВЕННЫЕ встречи обмененных пленных - то есть наших.
Плен - это героизм , достойный торжественной встречи?
Комментарии
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Boris Borisov
ВЫ совсем не поняли , то , что написано !И со своим выводом явно поспешили.
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3 час.
Михаил Васильев
А где Вы услышали про заградотряды?
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Никто в репортажах о вернувшихся из плена не говорит , что они герои ! Возврат пленных и хорошее к ним отношение -это гуманизм государства...В этом смысл репортажей...Автор статьи врет , что пленных героизируют... Их жалеют...
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2 час.
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