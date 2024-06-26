Изоляция говорите, ну-ну. После переизбрания первый зарубежный визит Моди совершит в Россию

Александр Николаевич

Это не новость хорошая. ЭТО глобальное событие (Индия по числу населения обошла Китай!). Страна нищая, НО со своими Хау-Ноу... Только Россия ей сможет помочь (с Китаем там все мутно), не безвоздменно...!!!