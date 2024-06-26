Изоляция говорите, ну-ну. После переизбрания первый зарубежный визит Моди совершит в Россию

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Хорошая новость
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2 час.
Александр Николаевич
Это не новость хорошая. ЭТО глобальное событие (Индия по числу населения обошла Китай!). Страна нищая, НО со своими Хау-Ноу... Только Россия ей сможет помочь (с Китаем там все мутно), не безвоздменно...!!!
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1 час.

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