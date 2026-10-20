"Вот так и уверуешь в переселение душ"(с)Шерлок ХолмсГеринг уже не торт.Из лички: «Напишите, пожалуйста, статью про Монтян.
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Свежие комментарии
- Роджерс опять всё...
- Роджерс опять всё...
- T Роджерс опять всё...
Гадина нацистская.
Да тварь она знатная. Терпеть её не могла. По физе было видно, что она за персона.
Поэтому и воюем 5 год!