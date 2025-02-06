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Петербургский дневник

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Кирилл Поляков вручил юбилейную медаль заслуженному тренеру РСФСР Константину Сунгрену

Кирилл Поляков вручил юбилейную медаль заслуженному тренеру РСФСР Константину Сунгрену

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» заслуженному тренеру РСФСР Константину Давидовичу Сунгрену.

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