Кирилл Поляков вручил юбилейную медаль заслуженному тренеру РСФСР Константину Сунгрену

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» заслуженному тренеру РСФСР Константину Давидовичу Сунгрену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии