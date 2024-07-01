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Рейтинг ATP. Фриц стал №12, Табило дебютировал в топ-20

PIF ATP Rankings Положение на 1 июля 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Янник Синнер (Италия) 9890 2 (3) Новак Джокович (Сербия) 8360 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8130 4 (4) Александр Зверев (Германия) 6905 5 (5) Даниил Медведев (Россия) 6445 6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4420 7 (7) Хуберт Хуркач (Польша) 4235 8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4025 9 (9) Алекс де Минаур (Австралия) 3830 10 (10) Григор Димитров (Болгария) 3750 12 (13) Тэйлор Фриц (США) 3350 19 (24) Алехандро Табило (Чили) 1904 22 (21) Карен Хачанов (Россия) 1780 24 (22) Адриан Маннарино (Франция) 1625 30 (27) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1315 33 (40) Гаэль Монфис (Франция) 1260 44 (43) Роман Сафиуллин (Россия) 1077 45 (54) Себастьян Офнер (Австрия) 1038 53 (50) Павел Котов (Россия) 893 62 (42) Кристофер Юбенкс (США) 835 68 (94) Макс Перселл (Австралия) 795 99 (99) Аслан Карацев (Россия) 615   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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